RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Із Житомира відправлять евакуаційний поїзд до Львова: подробиці маршруту

Автор: Антон Федорців

Обласна влада та "Укрзалізниця" організували евакуаційний поїзд для мешканців Житомира та Бердичева.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram-каналі Житомирська військова адміністрація.

Поїзд призначений на 11 березня. Відправлення заплановане на 9:45 із залізничного вокзалу Житомира.

Евакуаційний поїзд їхатиме за маршрутом Житомир – Бердичів – Львів. У Житомирській ОВА нагадали, що посадка на цей потяг буде пріоритетною для дітей, жінок та літніх людей.

Раніше залізницею із регіону евакуювалися понад 2 тисячі мешканців. Зокрема, сьогодні вранці відправився електропоїзд за маршрутом Коростень – Новоград-Волинський – Львів.

Нагадаємо, що Харків змушений тимчасово обходитися без гарячої води.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяЛьвівЖитомирБердичевВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України