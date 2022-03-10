Із Житомира відправлять евакуаційний поїзд до Львова: подробиці маршруту

Обласна влада та "Укрзалізниця" організували евакуаційний поїзд для мешканців Житомира та Бердичева.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram-каналі Житомирська військова адміністрація.
Поїзд призначений на 11 березня. Відправлення заплановане на 9:45 із залізничного вокзалу Житомира.
Евакуаційний поїзд їхатиме за маршрутом Житомир – Бердичів – Львів. У Житомирській ОВА нагадали, що посадка на цей потяг буде пріоритетною для дітей, жінок та літніх людей.
Раніше залізницею із регіону евакуювалися понад 2 тисячі мешканців. Зокрема, сьогодні вранці відправився електропоїзд за маршрутом Коростень – Новоград-Волинський – Львів.
Нагадаємо, що Харків змушений тимчасово обходитися без гарячої води.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.