Із Житомира відправлять евакуаційний поїзд до Львова: подробиці маршруту

Обласна влада та "Укрзалізниця" організували евакуаційний поїзд для мешканців Житомира та Бердичева.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram-каналі Житомирська військова адміністрація.

Поїзд призначений на 11 березня. Відправлення заплановане на 9:45 із залізничного вокзалу Житомира.

Евакуаційний поїзд їхатиме за маршрутом Житомир – Бердичів – Львів. У Житомирській ОВА нагадали, що посадка на цей потяг буде пріоритетною для дітей, жінок та літніх людей.

Раніше залізницею із регіону евакуювалися понад 2 тисячі мешканців. Зокрема, сьогодні вранці відправився електропоїзд за маршрутом Коростень – Новоград-Волинський – Львів.