Из Житомира отправят эвакуационный поезд во Львов: подробности маршрута

Областные власти и "Укрзализныця" организовали эвакуационный поезд для жителей Житомира и Бердичева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Telegram-канале Житомирская военная администрация.

Поезд назначен на 11 марта. Отправление запланировано на 9:45 с ж/д вокзала Житомира.

Эвакуационный поезд будет ехать по маршруту Житомир – Бердичев – Львов. В Житомирской ОВА напомнили, что посадка на этот поезд будет приоритетной для детей, женщин и пожилых людей.

Ранее по железной дороге из региона эвакуировались свыше 2 тысяч жителей. В частности, сегодня утром отправился электропоезд по маршруту Коростень – Новоград-Волынский – Львов.