У Харкові тимчасово не буде гарячої води
У Харкові тимчасово припинять постачання гарячої води. Зокрема, усі ресурси направлять на збереження тепла у квартирах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Харківські теплові мережі".
Через обстріли російських окупантів в Харкові тимчасово змушені припинити постачання гарячої води. Зазначається, що це з метою економії води
"З метою економії води, тимчасово припинено гаряче водопостачання. Весь наявний ресурс КП "Харківські теплові мережі" спрямовує на збереження тепла у квартирах. Просимо вибачення за незручності, - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що через ворожі обстріли в Харкові понад 300 будинків без тепла.
Також ми писали, що Харків оголосив набір окремої бригади територіальної оборони.
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