Жилищную реформу должны принять до конца 2025-го года, - Шуляк

За принятие двух законопроектов, которые будут основой нового жилищного законодательства, Украина получит от ЕС около 1 млрд евро. Речь идет о законопроекте №12377, а также законопроект о фонде социального жилья, из которого оно будет предоставляться в социальную аренду.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в эфире Украинского радио сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Однако, по ее словам, этот фонд в Украине начали создавать, не дожидаясь принятия соответствующего проекта закона.

Так, получение Украиной средств за принятие парламентом этих двух законопроектов будет происходить в рамках программы Ukraine Facility, по которой мы получаем от ЕС 50 млрд евро до 2027 года. Средства поступают после поддержки парламентом того или иного законопроекта, который является индикатором выполнения плана Ukraine Facility 2024-2027. В сфере жилья этими индикаторами является принятие законопроекта "Об основных принципах жилищной политики" (№12377), а также законопроекта "О фонде жилья социального назначения".

"Первый законопроект мы обязаны принять до конца текущего года, второй - до конца следующего. Сейчас над его созданием уже работают. Согласно условиям программы Ukraine Facility за каждый из этих двух индикаторов мы получим примерно по 400-500 млн евро. То есть можно говорить, что благодаря принятию двух из трех проектов закона, необходимых для проведения жилищной реформы, мы получим около 1 млрд евро", - пояснила нардеп.

Она сообщила, что третьим законопроектом, без которого новое жилищное законодательство не будет эффективным, станет проект закона об управлении жилищным фондом социального назначения. Но кроме этого нужен будет еще ряд нормативно-правовых актов, без которых нельзя будет провести реформу качественно.

Как отметила Шуляк, европейские партнеры не ожидают, что жилищную реформу в Украине удастся внедрить быстро, поскольку проблему, которая не решалась десятилетиями, невозможно решить за один день. Именно поэтому фонд социального жилья в Украине будут создавать параллельно с созданием законодательной основы. Более того, этот процесс уже стартовал.

"Речь идет о пилотном проекте Европейского инвестиционного банка, который финансирует проект по созданию фонда социального жилья в 10 украинских областях. Там начинают строительство жилья, которое будет предоставляться в социальную аренду тем, кто сейчас в этом будет нуждаться больше всего. В частности, ВПЛ", - акцентировала Елена Шуляк.