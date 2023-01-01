Жилищные субсидии в 2023 году: что изменилось и сколько будут платить

Сумма в бюджете и размер субсидии

В государственном бюджете на 2023 год на жилищные субсидии выделено 37,870 млрд гривен Это на 9,2% меньше, чем в 2022 году (41,708 млрд гривен).

При этом в Минсоцполитики ожидают увеличения количества получателей субсидий в нынешнем отопительном сезоне. Это произойдет из-за падения доходов граждан.

Средний размер субсидий на оплате жилищно-коммунальных услуг во время отопительного сезона будет составлять 1700 - 1800 гривен в месяц.

Кто назначает жилищные субсидии

До 30 ноября 2022 года субсидии назначали структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения; начиная с 1 декабря 2022 года - органы Пенсионного фонда Украины.

Куда обращаться за назначением субсидии

С 1 декабря 2022 года подать документы на назначение жилищных субсидий и льгот в органы Пенсионного фонда Украины можно несколькими способами, в зависимости, как удобнее:

- лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

- по почте в адрес органа Фонда;

- или online - через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение Пенсионного фонда.

Кроме того, по-прежнему можно подавать документы на назначение субсидий уполномоченным должностным лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных громад, центров предоставления административных услуг и через портал Дія.

Нужно ли повторно обращаться за назначением в ПФУ

Тем людям, которым субсидии были ранее назначены органами социальной защиты населения, повторно обращаться в органы Пенсионного фонда Украины не нужно: назначенные выплаты будут поступать до завершения отопительного периода - того срока, на который органы социальной защиты населения назначили такую выплату.

В то же время, если у получателей возникли обстоятельства, которые влияют на размер или право выплаты назначенной субсидии, они должны сообщить об этом в органы Пенсионного фонда Украины.

Какие документы подаются при обращении за субсидией

Для оформления субсидии подается Заявление о назначении и Декларация о доходах и расходах по установленным формам, которые необходимо заполнить и подать в уполномоченный орган.

При этом оформить и подать их можно как в бумажном, так и в электронном виде.

В случае необходимости могут быть предоставлены дополнительные документы и сведения, влияющие на определение права на получение выплат. В основном это касается лиц, проживающих не по адресу, по которому прописаны, или прописаны не по адресу, по которому проживают.

Кому назначается жилищная субсидия и на кого она рассчитывается

Право на получение жилищной субсидии имеют жители домохозяйств, проживающих в жилых помещениях (домах) и не могут самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги. За назначением жилищной субсидии может обратиться любой из членов домохозяйства, зарегистрированных в жилом помещении (доме), на которое оформляется жилищная субсидия. Также за назначением жилищной субсидии могут обратиться лица:

которые не зарегистрированы в жилом помещении (доме), но фактически проживают в нем, например, на основании договора найма (аренды) жилья;

которые не зарегистрированы в жилом помещении (доме), но фактически проживают в нем без заключенного договора найма (аренды) жилья в случае, если они являются внутренне перемещенными лицами.

Если лицо не зарегистрировано в жилом помещении (доме), но фактически в нем проживает, состав домохозяйства декларируется заявителем при обращении по назначению жилищной субсидии с добавлением к заявлению соответствующих документов, подтверждающих проживание по фактическому адресу домохозяйства.

Жилищная субсидия рассчитывается на всех членов домохозяйства и не может назначаться одновременно по зарегистрированному месту жительства и по месту его фактического проживания.

Как определяется состав домохозяйства

В состав домохозяйства включаются все лица, зарегистрированные в жилом помещении (доме), а для арендаторов, внутренне перемещенных лиц - фактически проживающие. На таких лиц рассчитываются социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания и их доходы учитываются при назначении жилищной субсидии.

Число членов домохозяйства определяется на начало месяца, с которого назначается жилищная субсидия.

В случае если в составе домохозяйства количество фактически проживающих зарегистрированных членов домохозяйства меньше числа членов домохозяйства, зарегистрированных в жилом помещении (доме), социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания рассчитываются на фактически проживающих зарегистрированных по этому адресу членов домохозяйства.

При назначении жилищной субсидии учитываются также доходы членов семьи лица из состава домохозяйства в случае, если их зарегистрированное (фактическое) место жительства отлично от адреса домохозяйства (кроме доходов одного из супругов, если обоим более 60 лет и они проживают в сельской местности или поселках городского типа, доходов родителей в случае назначения субсидии студентам, зарегистрированным в общежитии по месту обучения, и доходов одного из родителей ребенка в случае назначения субсидии другому родителю с ребенком в случае, когда родители разведены или не состояли в браке, а также лиц, которые считаются безвестно отсутствующими по решению суда или имеют правовой статус лиц, пропавших без вести). При этом социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания по адресу домохозяйства таких лиц не рассчитываются.

На какой срок назначается жилищная субсидия

Жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается:

на неотапливаемый сезон - с 1 мая по 30 сентября;

на отопительный сезон - с 1 октября по 30 апреля.

Если в состав домохозяйства входит лицо, имеющее право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, субсидия назначается с месяца, следующего за месяцем, в котором начислены льготы, но не ранее месяца подачи заявления.

Какие доходы учитываются в совокупный доход лиц для назначения жилищных субсидий и за какой период

Для расчета жилищной субсидии среднемесячный совокупный доход учитывается:

за III и IV кварталы предыдущего календарного года - в случае, когда жилищная субсидия назначается с начала неотапливаемого сезона;

за I и II кварталы текущего календарного года - в случае, когда жилищная субсидия назначается с начала отопительного сезона;

за два квартала, предшествующие месяцу, предшествующему месяцу обращение за назначением жилищной субсидии, - в случае, когда жилищная субсидия назначается не с начала отопительного (неотапливаемого) сезона.

Производится ли перерасчет жилищной субсидии

Перерасчет жилищной субсидии может производиться в пределах установленного срока ее назначения, как без обращения граждан, так и за личным обращением получателя жилищной субсидии. В случае необходимости проведения перерасчета жилищных субсидий за прошедшие периоды срок, за который осуществляется такой перерасчет, не ограничивается.

Изменились ли правила назначения субсидий безработным

Лицам, которые потеряли работу в период военного положения в Украине и зарегистрировались в Государственной службе занятости и получают пособие по безработице, при расчете жилищной субсидии учитывается только размер назначенного пособия по безработице за полный месяц, предшествующий месяцу обращения за назначением жилищной субсидии, а не сумма полученной заработной платы до увольнения.