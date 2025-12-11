Жилищная реформа в Украине. Шуляк рассказала, какие изменения нужны для ее эффективности

По ее словам, для эффективного внедрения жилищной реформы следует принять еще ряд законопроектов, внести изменения в Налоговый Кодекс, а также создать ряд стратегий на уровне правительства, регионов и громад.

Два из необходимых законопроекта уже готовы для регистрации. В частности, о социальном жилье, часть которого будет предоставляться в льготную аренду.

Что известно о законопроекте №12377

В ближайшую пленарную неделю Верховная Рада обязана принять во втором чтении и в целом законопроект №12377 "Об основных принципах жилищной политики", запускающий в Украине масштабную жилищную реформу, которая должна решить вопрос квартирных очередей.

Как рассказала Елена Шуляк, принятие этого документа - требование ЕС по программе Ukraine Facility, дедлайном для которого является 4 квартал этого года.

Если Украина сорвет этот дедлайн, украинский бюджет недополучит не менее 400 млн евро.

Какие еще изменения нужны для жилищной реформы

В то же время, отметила Шуляк, принятие этого законопроекта не запустит в Украине одномоментно новые правила игры в жилищной сфере, поскольку документ - рамочный.

Одна из его основных задач - отменить Жилищный кодекс 1983 года, который действует и является причиной многолетних квартирных очередей. Поэтому, пояснила парламентарий, необходимы и другие законодательные изменения.

По ее словам, нужно принятие законопроекта о фонде социального жилья, управлении фондом социального назначения.

"А также, думаю, мы будем вносить изменения в Налоговый кодекс, поскольку при нынешних условиях рынок аренды на 90% - серый. А без прозрачных правил игры на рынке аренды мы не сможем полноценно реализовать инструмент социальной аренды, который является непременной составляющей жилищной реформы", - акцентировала Елена Шуляк.

Она сообщила, что законопроекты о фонде социального жилья, из которого оно будет предоставляться в социальную аренду, а также об управлении жилищным фондом социального назначения, уже готовы к регистрации, и ожидается, что их удастся зарегистрировать в ближайшее время.

Это важно не только для продолжения жилищной реформы, но и потому, что согласно программе Ukraine Facility, законопроект о фонде социального жилья необходимо принять уже в следующем году.

Бесплатное жилье для определенных категорий населения

Кроме того, необходимо создать специальное жилищное законодательство для получения бесплатного жилья определенными категориями населения.

Речь идет о военнослужащих и их семьях, представителях Нацполиции, сотрудниках ГСЧС, детях-сиротах и ​​детях, лишенных родительской опеки.

Эти категории граждан смогут получать жилье от государства безвозмездно и приватизировать его, но при отсутствии у них собственного жилья, рассказывает нардеп.

"Вместо этого все другие категории граждан, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вместо бесплатного жилья будут иметь возможность либо приобрести его на льготных условиях, либо если такой возможности нет, то пользоваться социальным или служебным жильем временно, но за льготную оплату", - пояснила Шуляк.

Национальная стратегия обеспечения жильем

Также, отметила парламентарий, правительство должно обязательно разработать Национальную стратегию, касающуюся обеспечения граждан жильем. Каждая область должна также иметь свою региональную стратегию.

Жилищная стратегия потребуется и в каждой громаде. Она будет интегрирована в другие стратегические документы, связанные, в частности, с бюджетным планированием.

Социальное и служебное жилье

Отдельным вопросом является финансирование строительства социального и служебного жилья, поскольку без его наличия реформа просто не сработает: нельзя будет запустить, например, социальную аренду.

В то же время, отметила Шуляк, такое финансирование можно получить от международных партнеров. В частности, от Европейского инвестиционного банка, который уже сегодня готов предоставлять громадам конкретную целевую помощь, чтобы они создавали фонды социального жилья.

Далее же будет работать револьверный фонд - средства, полученные от сдачи жилья в социальную аренду, будут идти на строительство нового социального жилья. Такой револьверный фонд должен быть у каждой громады, объясняет парламентарий.

"Это не является чем-то принципиально новым, это механизмы, которые уже десятилетиями работают в ЕС, где жилищные проблемы решаются, в частности, таким образом", - резюмировала Елена Шуляк.