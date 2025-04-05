Жилье "за копейки". Где в Украине сейчас самые дешевые двухкомнатные квартиры

Где самые дешевые двухкомнатные квартиры

Самые низкие цены на двухкомнатные квартиры в Запорожье - там такое жилье продают за 23 800 долларов, при этом стоимость за последние полгода снизилась на 5%. Это обусловлено приближением линии фронта к городу и усилением атак России. Сейчас недвижимость в Запорожье является одной из самых дешевых в Украине.

Немного дороже жилье в Николаеве. Двухкомнатные квартиры там продают в среднем за 30 тысяч долларов. Цены в городе остаются стабильными в течение последних 6 месяцев, хотя с начала полномасштабной войны стоимость недвижимости там существенно снизилась.

Двухкомнатную квартиру в Сумах можно приобрести за 31 тысячу долларов. Цены в городе за последние полгода снизились еще на 2%, что тоже вызвано усилением российских атак.

В Харькове двухкомнатные квартиры продают за 36 тысяч долларов. Это на 9% дороже, чем было еще полгода назад. Подорожание недвижимости свидетельствует о том, что рынок в городе понемногу адаптируется к военным вызовам.

В пятерку городов с самой дешевой недвижимостью входит Кропивницкий. Там двухкомнатные квартиры в среднем стоят 39 тысяч долларов. Цена остается стабильной в течение последних 6 месяцев.

Цены на двухкомнатные квартиры в Украине (скриншот сайта ЛУН)

Какие цены на жилье в других городах

Самые дорогие двухкомнатные квартиры сейчас в Киеве, в среднем их продают за 100 тысяч долларов. Цены за последние полгода в столице выросли на 8%. При этом стоит заметить, что стоимость жилья очень зависит от района. В Деснянском двухкомнатные квартиры можно купить от 55 тысяч долларов, в Печерском цены доходят до 193 тысяч долларов.

Далее в рейтинге самого дорогого жилья Львов, там двухкомнатные квартиры в среднем продают за 92 500 долларов. Цены в городе за полгода подскочили на 4%.

Замыкает тройку лидеров с самой дорогой недвижимостью Ужгород, там двухкомнатные квартиры стоят 89 тысяч долларов. При этом за последние 6 месяцев цены в городе взлетели на 14%.

Цены на вторичном рынке Киева на двухкомнатные квартиры (скриншот сайта ЛУН)

Цены на двухкомнатные квартиры в других городах: