Как правильно инвестировать в недвижимость в Украине в 2025 году: советы эксперта

За прошлый год стоимость жилья выросла почти во всех регионах, кроме восточных, также активно ведется строительство нового жилого фонда. Несмотря на военные риски рынок недвижимости в Украине до сих пор остается интересным для инвесторов.

РБК-Украина расспросило эксперта по недвижимости Елену Бондарук о том, как инвестировать в недвижимость в Украине.

Как инвестировать в жилье в 2025 году

"Если интересует инвестиция для бизнеса, не для собственного проживания, более выгодным является вложение денег в уже сданный дом по переуступке в те объекты, где цена квартиры с ремонтом почти вдвое дороже, чем на квартиру после строителей", - говорит эксперт.

По ее словам, средняя стоимость ремонта с меблировкой 400-500 долларов за метр квадратный. Так что за 3-6 месяцев, которые уйдут на ремонт, стоимость жилья вырастет и доходность составит 25% в среднем.

"Во многих ЖК инвесторы, почувствовав спрос на квартиры с ремонтом, определившись со вкусами покупателей, покупают квартиры, делают ремонты и продают через 3-6 месяцев после покупки, именно столько в среднем длится ремонт. Если есть возможность продать по переуступке, доход может достигать 40-50%", - Бондарук.

Еще один из доходных инвестиционных бизнесов - покупка больших площадей с последующим разделением на меньшие и продажа небольших по площади квартир уже с ремонтом. Если интересует инвестиция в недвижимость для собственного проживания, нужно выбирать объект по собственным приоритетам.

Добавим, что наибольшим спросом сейчас пользуется жилье в относительно безопасных регионах Украины - Львов, Ужгород, Черновцы, Ровно, Ивано-Франковск, Тернополь, Луцк.

Какие сейчас цены на жилье в Украине

Сейчас самое дешевое жилье на вторичном рынке в Запорожье, однокомнатная квартира там стоит 18 тысяч долларов. В Николаеве и Харькове аналогичное жилье продают за 20 и 21 тысячу долларов, в Сумах - за 23 тысячи долларов.

Самое дорогое жилье во Львове, Ужгороде и Киеве, там однокомнатные квартиры стоят 65, 64 и 63 тысячи долларов, соответственно.

На первичном рынке цены стартуют от 620 долларов за "квадрат", по такой стоимости продают жилье в Сумах. В Запорожье и Харькове 1 кв. м стоит 650 и 670 долларов. Самые высокие цены на квартиры в Ужгороде, Киеве и Львове - 1 100 долларов, 1 280 и 1 360 долларов, соответственно.

Цены на жилье в Украине (скриншот сайта ЛУН)