Житло "за копійки". Де в Україні зараз найдешевші двокімнатні квартири

Де найдешевші двокімнатні квартири

Найнижчі ціни на двокімнатні квартири у Запоріжжі - там таке житло продають за 23 800 доларів, при цьому вартість за останні пів року знизилась на 5%. Це зумовлено наближенням лінії фронту до міста й посиленням атак Росії. Зараз нерухомість у Запоріжжі є однією із найдешевших в Україні.

Трохи дорожчим є житло у Миколаєві. Двокімнатні квартири там продають в середньому за 30 тисяч доларів. Ціни у місті залишаються стабільними протягом останніх 6 місяців, хоча із початку повномасштабної війни вартість нерухомості там суттєво знизилась.

Двокімнатну квартиру у Сумах можна придбати за 31 тисячу доларів. Ціни у місті за останні пів року знизились ще на 2%, що теж викликано посиленням російських атак.

У Харкові двокімнатні квартири продають за 36 тисяч доларів. Це на 9% дорожче, ніж було ще пів року тому. Здорожчання нерухомості свідчить про те, що ринок у місті потрохи адаптовується до воєнних викликів.

У п'ятірку міст із найдешевшою нерухомістю входить Кропивницький. Там двокімнатні квартири в середньому коштують 39 тисяч доларів. Ціна залишається стабільною протягом останніх 6 місяців.

Ціни на двокімнатні квартири в Україні (скриншот сайту ЛУН)

Які ціни на житло в інших містах

Найдорожчі двокімнатні квартири зараз у Києві, в середньому їх продають за 100 тисяч доларів. Ціни за останні пів року у столиці зросли на 8%. При цьому варто зауважити, що вартість житла дуже залежить від району. У Деснянському двокімнатні квартири можна купити від 55 тисяч доларів, у Печерському ціни доходять до 193 тисяч доларів.

Далі у рейтингу найдорожчого житла Львів, там двокімнатні квартири в середньому продають за 92 500 доларів. Ціни у місті за пів року підскочили на 4%.

Замикає трійку лідерів із найдорожчою нерухомістю Ужгород, там двокімнатні квартири коштують 89 тисяч доларів. При цьому за останні 6 місяців ціни у місті злетіли на 14%.

Ціни на вторинному ринку Києва на двокімнатні квартири (скриншот сайту ЛУН)

Ціни на двокімнатні квартири в інших містах: