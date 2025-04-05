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Житло "за копійки". Де в Україні зараз найдешевші двокімнатні квартири

Скільки коштують двокімнатні квартир в Україні (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Ціни на нерухомість в Україні залежать від регіону. Вартість двокімнатних квартир на вторинному ринку коливається від 23 до 100 тисяч доларів.

РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, скільки зараз коштують двокімнатні квартири і де найнижчі ціни на них.

Де найдешевші двокімнатні квартири

Найнижчі ціни на двокімнатні квартири у Запоріжжі - там таке житло продають за 23 800 доларів, при цьому вартість за останні пів року знизилась на 5%. Це зумовлено наближенням лінії фронту до міста й посиленням атак Росії. Зараз нерухомість у Запоріжжі є однією із найдешевших в Україні. 

Трохи дорожчим є житло у Миколаєві. Двокімнатні квартири там продають в середньому за 30 тисяч доларів. Ціни у місті залишаються стабільними протягом останніх 6 місяців, хоча із початку повномасштабної війни вартість нерухомості там суттєво знизилась.

Двокімнатну квартиру у Сумах можна придбати за 31 тисячу доларів. Ціни у місті за останні пів року знизились ще на 2%, що теж викликано посиленням російських атак.

У Харкові двокімнатні квартири продають за 36 тисяч доларів. Це на 9% дорожче, ніж було ще пів року тому. Здорожчання нерухомості свідчить про те, що ринок у місті потрохи адаптовується до воєнних викликів.

У п'ятірку міст із найдешевшою нерухомістю входить Кропивницький. Там двокімнатні квартири в середньому коштують 39 тисяч доларів. Ціна залишається стабільною протягом останніх 6 місяців.

Ціни на двокімнатні квартири в Україні (скриншот сайту ЛУН)

Які ціни на житло в інших містах

Найдорожчі двокімнатні квартири зараз у Києві, в середньому їх продають за 100 тисяч доларів. Ціни за останні пів року у столиці зросли на 8%. При цьому варто зауважити, що вартість житла дуже залежить від району. У Деснянському двокімнатні квартири можна купити від 55 тисяч доларів, у Печерському ціни доходять до 193 тисяч доларів.

Далі у рейтингу найдорожчого житла Львів, там двокімнатні квартири в середньому продають за 92 500 доларів. Ціни у місті за пів року підскочили на 4%.

Замикає трійку лідерів із найдорожчою нерухомістю Ужгород, там двокімнатні квартири коштують 89 тисяч доларів. При цьому за останні 6 місяців ціни у місті злетіли на 14%.

Ціни на вторинному ринку Києва на двокімнатні квартири (скриншот сайту ЛУН)

Ціни на двокімнатні квартири в інших містах:

  • Чернівці - 69 тисяч доларів;
  • Вінниця - 66 тисяч доларів;
  • Луцьк - 62 тисячі доларів;
  • Рівне - 61 300 доларів;
  • Одеса - 59 тисяч доларів;
  • Черкаси - 58 тисяч доларів;
  • Житомир - 57 700 доларів;
  • Тернопіль - 55 тисяч доларів;
  • Івано-Франківськ - 54 тисячі доларів;
  • Полтава - 50 тисяч доларів;
  • Хмельницький - 48 800 доларів;
  • Чернігів - 45 900 доларів;
  • Дніпро - 45 тисяч доларів.

Читайте також про те, як підготувати квартиру до продажу, аби виручити за неї максимум грошей.

Раніше ми писали про те, як правильно інвестувати у нерухомість у 2025 році.

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Ціни в Україні