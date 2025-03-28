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Как подготовить квартиру к продаже: советы для владельцев недвижимости в 2025 году

Пятница 28 марта 2025 17:37
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Как подготовить квартиру к продаже: советы для владельцев недвижимости в 2025 году Как подготовить квартиру к продаже (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Елена Бондарук

Наибольшим спросом на рынке Украины пользуются однокомнатные квартиры, они продаются быстрее всего - в среднем за 1-2 месяца. На продажу двухкомнатных уходит 2-4 месяца, трехкомнатных - до полугода.

РБК-Украина расспросило эксперта по недвижимости Елену Бондарь о том, как подготовить квартиру, чтобы выгодно заключить соглашение о продаже.

Как подготовить квартиру к продаже

"Для быстрой и удачной продажи квартиры необходимо сделать предпродажную подготовку", - говорит Бондарук.

Нужно обратить внимание на:

  • сантехнику: она должна быть в рабочем состоянии и не протекать; ванна и унитаз должны быть чистыми, при необходимости сделайте реставрацию ванны;
  • квартира должна быть свободна от лишних предметов. Если есть вещи, которые вы не планируете забирать и они не украшают общий вид - от них лучше избавиться;
  • если мебель остается и входит в стоимость жилья, то лучше ее привезти в порядок также: при необходимости сменить обшивку на диванах и креслах;
  • хорошо вымойте квартиру, в том числе и окна, чтобы жилье было чистым.

"Перед просмотром квартиры покупателями, желательно освежить воздух в подъезде, если есть проблемы в местах общего пользования. Иногда даже делают косметику в подъезде. Можно поставить освежитель с приятным нежным запахом в квартире. Лучше воспринимается запах ванили, цитрусовых", - советует эксперт.

Как подготовить документы

Кроме всего, не помешает привезти в порядок документы:

  • сделать новый технический паспорт, если у вас еще старого образца, не зарегистрированный в строительном реестре;
  • проверить наличие вклеенного фото в паспорте в 25 или 45 лет;
  • обновить карточку налогоплательщика (идентификационный код);
  • при необходимости найти или получить дубликат решения суда о разводе (если владелец разведен).

"Необходимо заблаговременно разобраться с долгами, если есть. Решить вопрос по коммунальным платежам, сделать поверку счетчиков, если прошло 4 года с момента последней поверки. Это основное, на что стоит обратить внимание перед продажей недвижимости", - добавляет Бондарук.

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