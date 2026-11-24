В Украине планируют создать интерактивную карту недвижимости, которую можно переоборудовать под жилье для внутренне перемещенных лиц. На нем переселенцы смогут просматривать обследованные здания, проверять их состояние и самостоятельно искать варианты для проживания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы профильного комитета Верховной Рады Елена Шуляк во время форума "Как общинам и регионам решать жилищные проблемы ВПЛ и пострадавших от российской агрессии?".
По ее словам, сервис можно запустить при поддержке международных партнёров без дополнительных расходов из государственного бюджета. В парламенте призывают ускорить его создание, чтобы сделать результаты уже проведенной инвентаризации недвижимости доступными самим переселенцам.
Как рассказала Шуляк, в рамках реализации закона №4080 специальные комиссии в регионах и Киеве уже обследовали около 4 тысяч объектов недвижимости.
Эта работа дала возможность общинам и областям определить, какие здания можно модернизировать и приспособить для проживания людей. Однако в настоящее время информация о них не имеет удобного формата для поиска самими гражданами.
На будущей карте планируется показать перечень обследованных объектов, в том числе в общинах, которые приняли значительное количество переселенцев.
По словам депутата, в некоторых общинах Винницкой, Одесской и Хмельницкой областей численность населения из-за внутренней миграции выросла на 25-30%. Это создало дополнительную нагрузку на местную медицину, сферу услуг и жилищную инфраструктуру.
Шуляк также отметила, что социологические исследования свидетельствуют о желании украинцев иметь собственное жилье, а не годами арендовать жилье.
Она призвала местные власти не останавливать работу по реализации закона №4080 и использовать поддержку международных партнеров и доноров для создания новых жилищных проектов для людей, лишившихся дома.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что по программе "єВідновлення" компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье получили более 273 тысяч семей. В то же время в прифронтовых общинах выплаты на ремонт могут быть недоступны из-за статуса территории, а владельцы домов, которые комиссии признают поврежденными, не могут получить и сертификат на новое жилье.
Мы также рассказывали, куда обращаться украинцам, чтобы получить компенсацию за уничтоженное в результате войны жилье.