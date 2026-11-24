За її словами, сервіс можна запустити за підтримки міжнародних партнерів без додаткових витрат із державного бюджету. У парламенті закликають пришвидшити його створення, щоб зробити результати вже проведеної інвентаризації нерухомості доступними для самих переселенців.

Скільки будівель уже обстежили

Як розповіла Шуляк, у межах реалізації закону №4080 спеціальні комісії в регіонах і Києві вже обстежили майже 4 тисячі об'єктів нерухомості.

Ця робота дала громадам і областям змогу визначити, які будівлі можна модернізувати та пристосувати для проживання людей. Однак наразі інформація про них не має зручного формату для пошуку самими громадянами.

На майбутній карті планують показати перелік обстежених об'єктів, зокрема в громадах, які прийняли значну кількість переселенців.

Чому громадам потрібне нове житло для ВПО

За словами депутатки, у деяких громадах Вінницької, Одеської та Хмельницької областей кількість населення через внутрішню міграцію зросла на 25-30%. Це створило додаткове навантаження на місцеву медицину, сферу послуг і житлову інфраструктуру.

Шуляк також зазначила, що соціологічні дослідження свідчать про бажання українців мати власне житло, а не роками орендувати помешкання.

Вона закликала місцеву владу не зупиняти роботу з реалізації закону №4080 та використовувати підтримку міжнародних партнерів і донорів для створення нових житлових проєктів для людей, які втратили домівки.