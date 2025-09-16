Жилье без комиссии? В Украине предлагают законодательно урегулировать деятельность риелторов

В Украине предлагают урегулировать деятельность риелторов, в частности обязать их регистрировать ФЛП или работать как юрлица, а также запретить взимать комиссию без обращения клиента. Соответствующая петиция уже набрала необходимые 25 тысяч голосов, ее должен рассмотреть президент.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на электронную петицию.
Граждане сталкиваются с ситуацией, когда им приходится платить большие комиссии - до 50-100% от стоимости аренды или 2-5% при покупке жилья - даже если они нашли квартиру самостоятельно и не пользовались услугами риелтора.
Из-за отсутствия законодательных требований посредники не обязаны регистрировать свою деятельность, заключать договоры или нести ответственность за нарушение прав клиентов.
Отсутствие четкого правового регулирования создает условия для массовых злоупотреблений, уклонения от уплаты налогов, отсутствия защиты прав потребителей и формирует теневой рынок с оборотом в сотни миллионов гривен в год.
Команда сервиса по поиску жилья без комиссии, которая ежедневно взаимодействует с десятками тысяч украинцев, инициировала петицию в Кабинет Министров с предложением создать законодательные рамки для риелторов. Среди ключевых предложений:
Кроме того, предлагается создать межведомственную рабочую группу с участием Минэкономики, Минюста, Государственной налоговой службы, профильных ассоциаций и общественных инициатив для разработки оптимальной модели регулирования рынка.
Инициаторы отмечают, что такие изменения помогут:
По оценкам авторов петиции, законодательное урегулирование риелторской деятельности может существенно повысить прозрачность рынка недвижимости и уменьшить злоупотребления, с которыми сталкиваются украинские граждане ежедневно.
