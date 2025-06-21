Харьков удивил новыми ценами: сколько теперь стоит жилье и что происходит на рынке
После длительного затишья рынок недвижимости в Харькове ожил: за последние полгода стоимость квартир на вторичке подскочила на 10-17% в валюте, в зависимости от вида жилья.
РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, за сколько теперь продают жилье в Харькове и что с ценами на аренду.
Сколько теперь стоят квартиры в Харькове
После начала полномасштабной войны цены на недвижимость в Харькове резко упали. Все это время город входит в пятерку областных центров с самым дешевым жильем. Стоимость квартир здесь до сих пор остается низкой, но стремительное повышение цен в течение последних полгода свидетельствует, что рынок адаптировался к военным вызовам.
Цены на жилье в Харькове:
- однокомнатные квартиры - 22 тысячи долларов, стоимость выросла на 10%;
- двухкомнатные квартиры - 38 тысяч долларов, подорожание составляет 17%;
- трехкомнатные квартиры - 38 тысяч долларов, цены подскочили на 17%.
Хотя средняя цена однокомнатной квартиры составляет 22 тысячи долларов, на рынке немало предложений продажи по 5-15 тысячи долларов.
Дороже всего квартиры продают в Шевченковском и Основянском районах, дешевле всего - в Киевском (однокомнатные) и на Салтовке (двух- и трехкомнатные квартиры).
По данным ЛУН, чтобы заработать сейчас на квартиру в Харькове, нужно откладывать всю зарплату в течение 3,5 года.
Цены на квартиры в Харькове (скриншот сайта ЛУН)
Что с ценами в новостройках
Цены на первичном рынке Харькова остаются стабильными в течение последних 6 месяцев. "Квадрат" жилья стоит:
- эконом-класс - 510 долларов;
- комфорт - 550 долларов;
- бизнес - 800 долларов;
- премиум - 1 190 долларов.
Сейчас в Харькове в продаже 36 очередей ЖК. Жилье там можно приобрести по программе "єОселя", в кредит или взять рассрочку у застройщика.
Рынок новостроек в Харькове (скриншот сайта ЛУН)
Какая стоимость аренды в городе
Аренда в Харькове остается стабильной. Здесь одни из самых низких цен в стране:
- однокомнатные квартиры сдают за 4 тысячи гривен;
- двухкомнатные - 6 тысяч гривен;
- трехкомнатные - 8 тысяч гривен.
Самые дорогие квартиры в Основянском и Шевченковском районах, самые дешевые - в Киевском и на Салтовке.
Цены на аренду (скриншот сайта ЛУН)
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