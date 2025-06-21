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Харьков удивил новыми ценами: сколько теперь стоит жилье и что происходит на рынке

Харьков, Суббота 21 июня 2025 08:00
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Харьков удивил новыми ценами: сколько теперь стоит жилье и что происходит на рынке Что происходит на рынке недвижимости Харькова (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

После длительного затишья рынок недвижимости в Харькове ожил: за последние полгода стоимость квартир на вторичке подскочила на 10-17% в валюте, в зависимости от вида жилья.

РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, за сколько теперь продают жилье в Харькове и что с ценами на аренду.

Сколько теперь стоят квартиры в Харькове

После начала полномасштабной войны цены на недвижимость в Харькове резко упали. Все это время город входит в пятерку областных центров с самым дешевым жильем. Стоимость квартир здесь до сих пор остается низкой, но стремительное повышение цен в течение последних полгода свидетельствует, что рынок адаптировался к военным вызовам.

Цены на жилье в Харькове:

  • однокомнатные квартиры - 22 тысячи долларов, стоимость выросла на 10%;
  • двухкомнатные квартиры - 38 тысяч долларов, подорожание составляет 17%;
  • трехкомнатные квартиры - 38 тысяч долларов, цены подскочили на 17%.

Хотя средняя цена однокомнатной квартиры составляет 22 тысячи долларов, на рынке немало предложений продажи по 5-15 тысячи долларов.

Дороже всего квартиры продают в Шевченковском и Основянском районах, дешевле всего - в Киевском (однокомнатные) и на Салтовке (двух- и трехкомнатные квартиры).

По данным ЛУН, чтобы заработать сейчас на квартиру в Харькове, нужно откладывать всю зарплату в течение 3,5 года.

Харьков удивил новыми ценами: сколько теперь стоит жилье и что происходит на рынкеЦены на квартиры в Харькове (скриншот сайта ЛУН)

Что с ценами в новостройках

Цены на первичном рынке Харькова остаются стабильными в течение последних 6 месяцев. "Квадрат" жилья стоит:

  • эконом-класс - 510 долларов;
  • комфорт - 550 долларов;
  • бизнес - 800 долларов;
  • премиум - 1 190 долларов.

Сейчас в Харькове в продаже 36 очередей ЖК. Жилье там можно приобрести по программе "єОселя", в кредит или взять рассрочку у застройщика.

Харьков удивил новыми ценами: сколько теперь стоит жилье и что происходит на рынкеРынок новостроек в Харькове (скриншот сайта ЛУН)

Какая стоимость аренды в городе

Аренда в Харькове остается стабильной. Здесь одни из самых низких цен в стране:

  • однокомнатные квартиры сдают за 4 тысячи гривен;
  • двухкомнатные - 6 тысяч гривен;
  • трехкомнатные - 8 тысяч гривен.

Самые дорогие квартиры в Основянском и Шевченковском районах, самые дешевые - в Киевском и на Салтовке.

Харьков удивил новыми ценами: сколько теперь стоит жилье и что происходит на рынкеЦены на аренду (скриншот сайта ЛУН)

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