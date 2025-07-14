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В Германии ужесточат условия для получения соцпомощи: что ждет беженцев из Украины

Понедельник 14 июля 2025 14:16
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В Германии ужесточат условия для получения соцпомощи: что ждет беженцев из Украины Фото: чего ждать украинцам в Германии в ближайшее время (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Правительство Германии планирует ужесточить правила получения социальной помощи для безработных. Под новые ограничения могут попасть и беженцы из Украины, которые также имеют право на эти выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, которое цитирует DW.

Речь идет о выплатах по программе Bürgergeld (ред. - деньги для граждан), которую получают те, кто ищет работу, или те, чьего дохода не хватает для самообеспечения.

Как подчеркнул Мерц, помощь останется для тех, кто действительно в ней нуждается, но претенденты должны выполнять свои обязанности.

"Люди, которые могут работать, должны работать", - подчеркнул он.

По словам канцлера, правительство рассматривает варианты сокращения расходов: могут ограничить размер оплаты за жилье или проверять размер жилой площади, которую арендует получатель помощи.

Кроме того, с 2026 года Германия планирует постепенный переход к новой системе - вместо "денег для граждан" хотят ввести базовый доход. Это должно обеспечить помощь только тем, кто в ней реально нуждается.

"Можно сэкономить больше, чем один или два миллиарда", - заявил Мерц, добавив, что "изменение системы" должно происходить "шаг за шагом".

В то же время он отметил, что в случаях, когда человек внезапно теряет работу, он должен получить поддержку для быстрого возвращения на рынок труда. Но для тех, кто может работать, но избегает этого или подрабатывает неофициально, правила должны стать более жесткими.

Беженцы из Украины в Германии и выплаты

По последним подсчетам ООН, в Европе проживали более 6,3 млн украинских беженцев. Большинство из них - 1,2 млн человек - зарегистрированы в Германии.

В Германии работают две программы социальной поддержки населения:

  • Bürgergeld, которую получают трудоспособные люди после регистрации в Jobcenter,
  • Sozialhilfe, которую получают пенсионеры и неработающие люди.

Что изменится для беженцев

Напомним, новое правительство, которое возглавил Фридрих Мерц, планирует уменьшить количество заявлений на убежище до менее чем 100 тысяч ежегодно.

Речь идет также о расширении депортаций, приостановке программ воссоединения семей и новых ограничениях на границах.

По словам Мерца, инфраструктура страны уже не выдерживает нынешней нагрузки. Сейчас продолжаются переговоры с соседними государствами по реализации этих изменений.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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