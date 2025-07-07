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Черновцы в топе цен. Сколько сейчас стоит жилье в городе

Черновцы, Понедельник 07 июля 2025 12:27
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Черновцы в топе цен. Сколько сейчас стоит жилье в городе Что происходит на рынке недвижимости в Черновцах (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Цены на недвижимость в Черновцах на вторичном рынке за последние полгода поднялись на 13-14% в валюте, на первичке - на 2%. Сейчас город занимает четвертое место по стоимости жилья в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.

Какие цены на вторичном рынке

В течение последних 6 месяцев в Черновцах подорожали двух- и трехкомнатные квартиры, на 14% и 13%, соответственно. Сейчас их продают за 75 тысяч долларов и 94 тысячи долларов. Цены на однокомнатные квартиры не изменились, их стоимость - 51 тысяча долларов.

В среднем, чтобы заработать на однокомнатную квартиру в Черновцах, придется откладывать всю зарплату в течение 7,5 года, на двухкомнатную - 11 лет, на трехкомнатную - 14,1 года.

Добавим, что с начала полномасштабной войны Черновцы стали одним из самых дорогих городов Украины. Цены на недвижимость здесь уступают только Киеву, Львову и Ужгороду.

Черновцы в топе цен. Сколько сейчас стоит жилье в городеЦены на вторичном рынке в Черновцах (скриншот сайта ЛУН)

Какая стоимость в новостройках

Новостройки в Черновцах подорожали на 2% за последние полгода. В среднем "квадрат" стоит 1000 долларов, но цена зависит от класса жилья.

Цены в новостройках:

  • эконом класс - 640 долларов;
  • комфорт - 950 долларов;
  • премиум - 1000 долларов;
  • бизнес - 1 120 долларов.

Сейчас в продаже 73 очереди ЖК. У 18 застройщиков можно взять жилье в рассрочку, у 3 - в ипотеку "єОселя", у 1 - в кредит.

Темпы возведения жилья в этом году пока в пять раз ниже, чем в прошлом году.

Черновцы в топе цен. Сколько сейчас стоит жилье в городеЦены на первичке в Черновцах (скриншот сайта ЛУН)

Сколько стоит аренда

Стоимость аренды в городе не изменилась за последние полгода.

Аренда в Черновцах:

  • однокомнатные квартиры - 13 тысяч гривен;
  • двухкомнатные - 15 тысяч гривен;
  • трехкомнатные - 17 тысяч гривен.

В среднем жители города тратят 53% зарплаты на аренду жилья.

Черновцы в топе цен. Сколько сейчас стоит жилье в городеЦены на аренду в Черновцах (скриншот сайта ЛУН)

Ранее мы писали о том, что цены на квартиры в Ровно стремительно выросли - на вторичном рынке жилье подорожало на рекордные 10-17% в валюте, в зависимости от типа. Новостройки также не отстают: их стоимость выросла на 8%. Сейчас Ровно входит в пятерку городов с самой дорогой недвижимостью в Украине.

Читайте также о том, что стоимость жилья в Запорожье продолжает снижаться. За последние шесть месяцев цены на вторичном рынке упали еще на 1-3%, а на первичном - на 6%. Теперь Запорожье входит в тройку городов с самой дешевой недвижимостью в Украине.

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Черновцы Цены в Украине Жилье
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