Черновцы в топе цен. Сколько сейчас стоит жилье в городе
Цены на недвижимость в Черновцах на вторичном рынке за последние полгода поднялись на 13-14% в валюте, на первичке - на 2%. Сейчас город занимает четвертое место по стоимости жилья в Украине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Какие цены на вторичном рынке
В течение последних 6 месяцев в Черновцах подорожали двух- и трехкомнатные квартиры, на 14% и 13%, соответственно. Сейчас их продают за 75 тысяч долларов и 94 тысячи долларов. Цены на однокомнатные квартиры не изменились, их стоимость - 51 тысяча долларов.
В среднем, чтобы заработать на однокомнатную квартиру в Черновцах, придется откладывать всю зарплату в течение 7,5 года, на двухкомнатную - 11 лет, на трехкомнатную - 14,1 года.
Добавим, что с начала полномасштабной войны Черновцы стали одним из самых дорогих городов Украины. Цены на недвижимость здесь уступают только Киеву, Львову и Ужгороду.
Цены на вторичном рынке в Черновцах (скриншот сайта ЛУН)
Какая стоимость в новостройках
Новостройки в Черновцах подорожали на 2% за последние полгода. В среднем "квадрат" стоит 1000 долларов, но цена зависит от класса жилья.
Цены в новостройках:
- эконом класс - 640 долларов;
- комфорт - 950 долларов;
- премиум - 1000 долларов;
- бизнес - 1 120 долларов.
Сейчас в продаже 73 очереди ЖК. У 18 застройщиков можно взять жилье в рассрочку, у 3 - в ипотеку "єОселя", у 1 - в кредит.
Темпы возведения жилья в этом году пока в пять раз ниже, чем в прошлом году.
Цены на первичке в Черновцах (скриншот сайта ЛУН)
Сколько стоит аренда
Стоимость аренды в городе не изменилась за последние полгода.
Аренда в Черновцах:
- однокомнатные квартиры - 13 тысяч гривен;
- двухкомнатные - 15 тысяч гривен;
- трехкомнатные - 17 тысяч гривен.
В среднем жители города тратят 53% зарплаты на аренду жилья.
Цены на аренду в Черновцах (скриншот сайта ЛУН)
Ранее мы писали о том, что цены на квартиры в Ровно стремительно выросли - на вторичном рынке жилье подорожало на рекордные 10-17% в валюте, в зависимости от типа. Новостройки также не отстают: их стоимость выросла на 8%. Сейчас Ровно входит в пятерку городов с самой дорогой недвижимостью в Украине.
Читайте также о том, что стоимость жилья в Запорожье продолжает снижаться. За последние шесть месяцев цены на вторичном рынке упали еще на 1-3%, а на первичном - на 6%. Теперь Запорожье входит в тройку городов с самой дешевой недвижимостью в Украине.
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