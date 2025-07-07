Черновцы в топе цен. Сколько сейчас стоит жилье в городе

Цены на недвижимость в Черновцах на вторичном рынке за последние полгода поднялись на 13-14% в валюте, на первичке - на 2%. Сейчас город занимает четвертое место по стоимости жилья в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН .

Какие цены на вторичном рынке

В течение последних 6 месяцев в Черновцах подорожали двух- и трехкомнатные квартиры, на 14% и 13%, соответственно. Сейчас их продают за 75 тысяч долларов и 94 тысячи долларов. Цены на однокомнатные квартиры не изменились, их стоимость - 51 тысяча долларов.

В среднем, чтобы заработать на однокомнатную квартиру в Черновцах, придется откладывать всю зарплату в течение 7,5 года, на двухкомнатную - 11 лет, на трехкомнатную - 14,1 года.

Добавим, что с начала полномасштабной войны Черновцы стали одним из самых дорогих городов Украины. Цены на недвижимость здесь уступают только Киеву, Львову и Ужгороду.

Цены на вторичном рынке в Черновцах (скриншот сайта ЛУН)

Какая стоимость в новостройках

Новостройки в Черновцах подорожали на 2% за последние полгода. В среднем "квадрат" стоит 1000 долларов, но цена зависит от класса жилья.

Цены в новостройках:

эконом класс - 640 долларов;

комфорт - 950 долларов;

премиум - 1000 долларов;

бизнес - 1 120 долларов.

Сейчас в продаже 73 очереди ЖК. У 18 застройщиков можно взять жилье в рассрочку, у 3 - в ипотеку "єОселя", у 1 - в кредит.

Темпы возведения жилья в этом году пока в пять раз ниже, чем в прошлом году.

Цены на первичке в Черновцах (скриншот сайта ЛУН)

Сколько стоит аренда

Стоимость аренды в городе не изменилась за последние полгода.

Аренда в Черновцах:

однокомнатные квартиры - 13 тысяч гривен;

двухкомнатные - 15 тысяч гривен;

трехкомнатные - 17 тысяч гривен.

В среднем жители города тратят 53% зарплаты на аренду жилья.

Цены на аренду в Черновцах (скриншот сайта ЛУН)