Мешканцю Києва оголосили підозру у вбивстві неповнолітньої дівчини

Підозрюваний - чоловік 1964 року народження, який був раніше судимий

Правоохоронці оголосили мешканцю Києва підозру у скоєнні вбивства неповнолітньої дівчини. Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

Підозрюваний - мешканець столиці, 1964 року народження, який був раніше судимий. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Наразі поліція проводить слідчі дії та призначає необхідні експертизи. Підозрюваного перевіряють на причетність до вчинення інших злочинів на території Києва. Слідчі готують клопотання до суду щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 27 липня в Оболонському районі Києва виявили тіло дівчини з ознаками насильницької смерті. Про зникнення 16-річної мешканки Закарпатської області повідомила її сестра.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство. Ввечері 30 липня правоохоронці Києва затримали підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві дівчини на Оболоні. 54-річний чоловік повідомив, що не шкодує про скоєне. За його словами, він запропонував дівчині "зайнятися любов'ю", а після її відмови скоїв злочин.