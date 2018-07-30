Поліція затримала підозрюваного у вбивстві дівчини на Оболоні

З підозрюваним тривають слідчі дії

Поліція Києва затримала підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві дівчини на Оболоні. Про це повідомляє ТСН.

Як зазначається, тіло дівчини було знайдене в лісосмузі напередодні вночі.

Окрім того, з'явилося відео допиту 54-річного підозрюваного. 54-річний чоловік повідомив, що не шкодує про скоєне. За його словами, він запропонував дівчині "зайнятися любов'ю", а після її відмови скоїв злочин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція Києва розслідує вбивство дівчини, яке сталося в Оболонському районі 27 липня.

27 липня в Оболонському районі Києва виявили тіло дівчини з ознаками насильницької смерті. Про зникнення 16-річної мешканки Закарпатської області повідомила її сестра.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство. В даний час вживаються заходи, щоб встановити причетних до тяжкого злочину.