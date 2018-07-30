Жителю Киева объявили подозрение в убийстве несовершеннолетней девушки

Новости Происшествия 30.07.2018 - 16:57
Фото: место преступления (kyiv.npu.gov.ua)
Фото: место преступления (kyiv.npu.gov.ua)

Подозреваемый - мужчина 1964 года рождения, который был ранее судим

Правоохранители объявили жителю Киева подозрение в совершении убийства несовершеннолетней девушки. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Подозреваемый - житель столицы, 1964 года рождения, который был ранее судим. Он находится в изоляторе временного содержания.

В настоящее время полиция проводит следственные действия и назначает необходимые экспертизы. Подозреваемого проверяют на причастность к совершению других преступлений на территории Киева. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 27 июля в Оболонском районе Киева обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти. Об исчезновении 16-летней жительницы Закарпатской области сообщила ее сестра.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. Вечером 30 июля правоохранители Киева задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве девушки на Оболони. 54-летний мужчина сообщил, что не сожалеет о содеянном. По его словам, он предложил девушке "заняться любовью", а после ее отказа совершил преступление.

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Теги:  полиция,  подозрение,  Убийство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС