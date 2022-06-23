Виступав у Соловйова. СБУ оголосила підозру екс-нардепу від "Партії регіонів"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ .

За даними джерел РБК-Україна у правоохоронних органах, мова йде про Ігоря Маркова.

"У березні 2022 року він перебував на тимчасово окупованій території Київської області разом з військами Російської федерації", - розповіли в відомстві.

Як додають в СБУ екс-нардеп був одним із рупорів російської пропаганди і регулярно записував відео, на яких заперечував агресію РФ і транслював тези про "асвабадітєлєй". Згодом ці ролики публікували прокремлівські ЗМІ, у тому числі федеральний телеканал при міністерстві оборони РФ.

Зокрема, 15 травня, як уточнюють в Офісі генпрокурора, підозрюваний публічно виступив на загальноросійському телеканалі, взявши участь у проведенні інформаційної кампанії держави-агресора. Зміст його виступу був направлений на підтримку тимчасової окупації частини території України РФ та створених нею псевдоорганів. Він публічно схвалював дії Росії і заперечував здійснення агресії стосовно жителів тимчасово окупованих територій. В подальшому цей виступ опубліковано на відеохостингу YouTube.

"У травні фігурант взяв участь у проведенні інформаційної кампанії РФ, де вчергове виступив на підтримку її агресії і тимчасових окупаційних адміністрацій у південних регіонах України", - розповіли в СБУ.

Як додають в Офісі генпрокурора, народний депутат України VII скликання, мешканець міста Одеса, ще у 2014 році виїхав на територію РФ, де вчиняв активні дії на шкоду суверенітету та незалежності України.

Наразі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури та матеріалами СБУ і Нацполіції екснардепу повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).