Жителям ОРДЛО з російськими паспортами дозволять брати участь у виборах до Держдуми

У Російській Федерації планують дозволити брати участь у виборах до Державної Думи жителям ОРДЛО, які отримали російські паспорти . Зараз паспорти РФ вже отримали півмільйона жителів окупованого Донбасу.

"Не повинно бути такої ситуації, коли громадянин РФ, незалежно від території, місця, де він проживає, був би вражений в політправах... Ці 500 тис. осіб (на Донбасі - ред.), які взяли російське громадянство, вони візьмуть участь у виборах до Держдуми", - сказав Турчак.

Зазначимо, вибори до Держдуми РФ заплановані на 19 вересня 2021 року.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін у квітні 2019 року підписав указ, що дозволяє жителям ОРДЛО отримати російське громадянство в спрощеному порядку.