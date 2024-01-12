Жителям Ивано-Франковской области предложили отсрочку за возведение фортификаций
В Ивано-Франковской области жителей попросили помочь с возведением фортификаций на востоке. За это предлагают отсрочку от призыва.
Об этом заявил заместитель главы Ивано-Франковской областной военной администрации Вадим Созоник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской ОВА.
По его словам, в Ивано-Франковской области ищут людей, которые смогут помочь с возведением фортификационных сооружений в Донецкой области. Всего нужно 300 человек.
Он уточнил, что зарплата составит 20 тысяч гривен. Кроме того, людей обеспечат жильем и питанием.
"Те, кто согласятся помочь со строительством оборонных сооружений, получат отсрочку от призыва на период строительства", - приводит ОВА слова чиновника.
Созоник отметил, что в области есть вся необходимая техника для постройки фортификаций, но людей не хватает.
Мобилизация в Украине
Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов объявлена мобилизация.
Призыву подлежат мужчины в возрасте от 27 до 60 лет. Также есть ряд исключений.
Недавно Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации, которым предлагается частично изменить порядок ее проведения. В частности, призывной возраст могут снизить до 25 лет.
Сейчас законопроект был возвращен Кабмину на доработку. Планируется, что его вернут в Раду и нардепы начнут рассмотрение в первом чтении.
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