Жителям Ивано-Франковской области предложили отсрочку за возведение фортификаций

В Ивано-Франковской области жителей попросили помочь с возведением фортификаций на востоке. За это предлагают отсрочку от призыва.

Об этом заявил заместитель главы Ивано-Франковской областной военной администрации Вадим Созоник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской ОВА.

По его словам, в Ивано-Франковской области ищут людей, которые смогут помочь с возведением фортификационных сооружений в Донецкой области. Всего нужно 300 человек.

Он уточнил, что зарплата составит 20 тысяч гривен. Кроме того, людей обеспечат жильем и питанием.

"Те, кто согласятся помочь со строительством оборонных сооружений, получат отсрочку от призыва на период строительства", - приводит ОВА слова чиновника.

Созоник отметил, что в области есть вся необходимая техника для постройки фортификаций, но людей не хватает.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов объявлена мобилизация.

Призыву подлежат мужчины в возрасте от 27 до 60 лет. Также есть ряд исключений.

Недавно Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации, которым предлагается частично изменить порядок ее проведения. В частности, призывной возраст могут снизить до 25 лет.

Сейчас законопроект был возвращен Кабмину на доработку. Планируется, что его вернут в Раду и нардепы начнут рассмотрение в первом чтении.