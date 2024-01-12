Жителям Івано-Франківської області запропонували відстрочку за будівництво фортифікацій

В Івано-Франківській області мешканців попросили допомогти зі зведенням фортифікацій на сході. За це пропонують відстрочку від призову.

Про це заявив заступник голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Вадим Созоник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Івано-Франківської ОВА.

За його словами, в Івано-Франківській області шукають людей, які зможуть допомогти зі зведенням фортифікаційних споруд у Донецькій області. Усього потрібно 300 осіб.

Він уточнив, що зарплата становитиме 20 тисяч гривень. Крім того, людей забезпечать житлом та харчуванням.

"Ті, хто погодиться допомогти з будівництвом оборонних споруд, отримають відстрочку від призову на період будівництва", - наводить ОВА слова чиновника.

Созонік зазначив, що в області є вся необхідна техніка для будівництва фортифікацій, але людей не вистачає.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів оголошено мобілізацію.

Призову підлягають чоловіки віком від 27 до 60 років. Також є низка винятків.

Нещодавно Кабмін вніс до Ради законопроект про мобілізацію, яким пропонується частково змінити порядок її проведення. Зокрема, призовний вік може знизитися до 25 років.

Наразі законопроект було повернено Кабміну на доопрацювання. Планується, що його повернуть до Ради та нардепи розпочнуть розгляд у першому читанні.