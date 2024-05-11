Синегубов ответил, планируется ли эвакуация в Харькове

Никаких оснований для объявления эвакуации в Харькове на данный момент нет. Украинские военные сейчас контролируют ситуацию и отслеживают, какие силы враг применяет на севере.

Об этом рассказал начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АрміяInform".

Синегубов попросил сохранять спокойствие и не поддаваться панике население Харькова и области. "Никаких оснований для объявления эвакуации в Харькове на данный момент нет. Мы четко понимаем, какие силы враг применяет на севере нашей территории. Конечно, он может усиливать, однако угрозы для областного центра пока нет", - отметил глава ОГА. По его словам, враг продолжает активизацию действий на указанном участке. Под вражеским огнем, по данным Синегубова, в течение суток находились около 30 населенных пунктов.