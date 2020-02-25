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У жителя Закарпатської області підозрюють коронавірус

Новини » Надзвичайні події     25.02.2020 - 10:37
У жителя Закарпатської області підозрюють коронавірус
Ілюстративне фото (УНІАН)

Місцевого жителя госпіталізували в обласну лікарню

У Закарпатській області госпіталізовано місцевого жителя з підозрою на коронавірус. Про це повідомляє Mukachevo.net.

Місцевий житель розповів, що 21 днів тому він контактував з громадянином Китаю в Ніредьгазі. Потім скликали протиепідемічну комісію і прийняли рішення госпіталізувати чоловіка в обласну інфекційну лікарню з використанням спецзасобів захисту.

"Зараз в інфекційній лікарні готують спеціальний бокс для приймання хворого. Жителя Берегівщини будуть перевіряти на коронавірус", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, на початку лютого в Україні госпіталізували двох людей з підозрою на коронавірус. Цей вірус потім не підтвердився в українців.

РБК-Україна писало, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що Україна посилює заходи безпеки. Всі пасажири, які будуть прибувати літаками з країн, де раніше підтвердилися випадки зараження, будуть перевірятися в тому ж режимі, в якому перевірялися літаки з азійського напрямку.

Раніше повідомлялося, що група вчених Тяньцзінського університету (Китай) повідомила про розробку потенційної пероральної вакцини від нового коронавірусу.

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Новини України Закарпатська областьКоронавірус
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