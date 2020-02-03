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В Україні госпіталізовано двох осіб з підозрою на коронавірус

Новини » Надзвичайні події     03.02.2020 - 12:40
В Україні госпіталізовано двох осіб з підозрою на коронавірус
Ілюстративне фото (УНІАН)

Обох госпіталізували через проблеми зі здоров'ям після прибуття з Китаю

Станом на 3 лютого стало відомо про госпіталізацію двох осіб в Україні з підозрою на новий коронавірус з Китаю після того, як вони звернулися за медичною допомогою. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що 1 лютого в аеропорт "Бориспіль" звернулися 2 пасажири через підозру на захворювання 2019-nCoV. За результатами огляду встановлено попередній діагноз ГРВІ.

"Враховуючи, що ці пасажири прибули з Китаю, вони були госпіталізовані в інфекційне відділення Олександрівської лікарні в Києві", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пік поширення коронавірусу в Китаї настане через 10-14 днів. Передбачається, що поширення коронавірусу знаходиться на стадії зростання, однак не досягне загальнонаціонального рівня.

Згідно з найсвіжішими даними, в Китаї в результаті спалаху коронавірусу померли 362 людини, а 475 осіб виписані після успішного проходження курсу лікування. У провінції Хубей, яка є епіцентром розповсюдження коронавірусу, померли 56 осіб.

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