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Жителя Сумской области приговорили к 10 годам тюрьмы, он сдавал россиянам позиции ВСУ

Архивное фото: Жителя Сумской области приговорили к 10 годам тюрьмы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Жителя Сумской области приговорили к 10 годам тюрьмы, он передавал россиянам информацию о позициях Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру.

Детали дела

Прокурор в суде доказал, что обвиняемый, длительное время проживая в одном из приграничных сел Сумского района, в феврале 2023 года незаконно пересек границу с Россией, где был остановлен сотрудниками пограничной службы оккупантов. 

Общаясь с россиянами, мужчина рассказал им о местах базирования подразделений ВСУ на приграничной территории.

Фото: Предатель (facebook.com)

Также он наглядно продемонстрировал на электронном планшете, где расположены позиции украинских защитников, координаты фортификационных сооружений и блокпостов.

Суд отправил его в тюрьму

Во время обыска у мужчины обнаружили и изъяли запрещенную в Украине символику тоталитарных режимов, мобильные телефоны и тому подобное.

Гражданин Российской Федерации признан виновным в несанкционированном предоставлении сотруднику пограничной службы врага информации о размещении Вооруженных сил Украины.

Его приговорили к 10 годам лишения свободы, он находится под стражей.

Приговоры для оккупантов и предателей

Житель Харькова добровольно сотрудничал с Российской Федерацией и помогал наносить удары по энергетической системе Украины. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Также российский военный приговорен к 11 годам тюрьмы за обстрел из танка больницы в Тростянце Сумской области.

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Российская ФедерацияСумская областьВооруженные силы УкраиныСудВойна в Украине