У жителя Одеської області конфіскували понад 9 тонн бурштину

Коштовне каміння конфіскували у дохід держави
У Житомирі райсуд дозволив конфіскувати у дохід держави 9,2 тонни незаконно добутого бурштину. Загальну вартість коштовного каменю оцінюють в 12,5 млн гривень.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Бурштин виявили під час слідчих дій у жителя Одеської області в рамках розслідування за статтею 198 КК України.
Тоді правоохоронці виявили у будинку підозрюваного 292 пакети з коштовним камінням.
Фото: конфіскований бурштин (gp.gov.ua)
Нагадаємо, майже тону бурштину виявили правоохоронці у жителя Рівненської області.
Крім того, у Рівненській області співробітника поліції запідозрили у кришуванні незаконного видобутку бурштину.
До цього, у Рівненській області викрили групу осіб, яка за допомогою спецобладнання незаконно добувала бурштин.
Автор: Дмитро Левицький