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У Рівненській області групу осіб підозрюють у незаконному видобутку бурштину

Новини » Надзвичайні події     25.03.2020 - 21:33
У Рівненській області групу осіб підозрюють у незаконному видобутку бурштину
Фото: видобуток бурштину (yantar.in.ua)

На початку березня 2020 року, група осіб за попередньою змовою та за допомогою заздалегідь приготовленого спеціального обладнання, здійснювала незаконний видобуток дорогоцінного каміння

У Рівненській області групі осіб оголосили про підозру у вчиненні незаконного видобутку бурштину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

Зазначається, що на початку березня 2020 року, група осіб за попередньою змовою та за допомогою заздалегідь приготовленого спеціального обладнання, здійснювала незаконний видобуток дорогоцінного каміння бурштину-сирцю на території земельної ділянки, що розташована у смт. Клесів Сарненського району.

"25 березня 2020 року повідомлено про підозру 6 учасникам групи осіб жителям Сарненського району у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 2401 КК України, які здійснювали незаконний видобуток бурштину", - йдеться у повідомленні.

Також під час слідчих дій вилучили знаряддя вчинення злочину, а саме: 3 транспортні засоби, 8 мотопомп, 23 пожежні рукави, на яке в подальшому слідчим суддею накладено арешт.

Наразі інші учасники та обставини злочину встановлюються.

Раніше повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №2241 "Про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо впорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину".

Нагадаємо, у грудні Верховна рада України у другому читанні підтримала законопроект №2240 про врегулювання питань видобутку бурштину. За документ проголосували 279 парламентаріїв.

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