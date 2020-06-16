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У Рівненській області вилучили бурштин на 30 млн гривень

Новини » Надзвичайні події     16.06.2020 - 15:10
У Рівненській області вилучили бурштин на 30 млн гривень
Фото: вилучений бурштин (gp.gov.ua)

Поліція накрила чорних копачів у Володимирецькому районі

Правоохоронці Рівненщини виявили бурштин на 30 млн гривень. Загальна вага вилученого сирцю перевищила 850 кілограмів, окремий камінь вагою більше кілограма оцінюється в 10 тис. доларів.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що сьогодні в рамках кримінальної справи за фактом незаконного видобутку та збуту бурштину пройшли обшуки у Володимирецькому районі. В ході обшуків виявили 858 кг бурштину-сирцю.

"Вага окремого каменя становить більше кілограма, його вартість на "чорному ринку" починається від 10 тис. доларів. Орієнтовна вартість вилученого бурштину досягає 30 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

У кримінальній справі тривають розшукові дії, спрямовані на встановлення обставин злочину.

Фото: вилучений бурштин (gp.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Рівненській області співробітника поліції викрили у сприянні незаконному видобутку бурштину; за даними слідства, правоохоронець отримував хабарі за "кришування" чорних копачів, а також інформування їх про виїзд поліції на місця незаконного видобутку.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України янтарьРівненська область
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