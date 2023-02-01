Жителя Донецкой области осудили на пять лет тюрьмы за сотрудничество с РФ

Житель Донецкой области передавал оккупантам данные о расположении подразделений ВСУ. Его приговорили к пяти годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приговор , опубликованный в Едином государственном реестре судебных решений.

Его судили за распространение информации о расположении Вооруженных сил Украины, по возможности их идентификации на местности, которая не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, Министерством обороны Украины или другими уполномоченными государственными органами, совершенном в условиях военного положения. Нарушителя получил 5 лет лишения свободы.

Мужчина совершил аналогичные действия и 16 мая прошлого года. По версии обвинения это могло навредить национальной безопасности Украины.

"27 апреля 2022 года мужчина в мессенджере Telegram распространил другому абоненту данные о расположении подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Славянске учитель сдавал россиянам позиции ВСУ и наводил вражеские ракеты на школы. Его приговорили к восьми годам за помощь оккупантам.

До этого стражи порядка в Славянске (Донецкая область) задержали мужчину, который сдавал оккупантам данные о местах дислокации Вооруженных сил Украины.

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