ua ru
Ср, 01 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Жителя Донецкой области осудили на пять лет тюрьмы за сотрудничество с РФ

Новина українською →
Донецкая область, Среда 01 февраля 2023 18:12
Жителя Донецкой области осудили на пять лет тюрьмы за сотрудничество с РФ Фото: Жителя Донецкой области осудили на пять лет тюрьмы за сотрудничество с РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Донецкой области передавал оккупантам данные о расположении подразделений ВСУ. Его приговорили к пяти годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приговор, опубликованный в Едином государственном реестре судебных решений.

"27 апреля 2022 года мужчина в мессенджере Telegram распространил другому абоненту данные о расположении подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.

Мужчина совершил аналогичные действия и 16 мая прошлого года. По версии обвинения это могло навредить национальной безопасности Украины.

Его судили за распространение информации о расположении Вооруженных сил Украины, по возможности их идентификации на местности, которая не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, Министерством обороны Украины или другими уполномоченными государственными органами, совершенном в условиях военного положения. Нарушителя получил 5 лет лишения свободы.

Напомним, что в Славянске учитель сдавал россиянам позиции ВСУ и наводил вражеские ракеты на школы. Его приговорили к восьми годам за помощь оккупантам.

До этого стражи порядка в Славянске (Донецкая область) задержали мужчину, который сдавал оккупантам данные о местах дислокации Вооруженных сил Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Донецкая область Дружковка Война в Украине
NEWS
Россияне терпят большие потери на Бахмутском и Лиманском направлениях, - Генштаб
Россияне терпят большие потери на Бахмутском и Лиманском направлениях, - Генштаб
DAILY
Битва за Угледар. Что происходит в городе и зачем он россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Битва за Угледар. Что происходит в городе и зачем он россиянам