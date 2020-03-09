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У жителя Чернівців повторно діагностували коронавірус

Новини » Надзвичайні події     09.03.2020 - 15:14
У жителя Чернівців повторно діагностували коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Українця, який заразився, огляне лікар Всесвітньої організації охорони здоров'я

Результати повторного тесту на коронавірус жителя Чернівців, який заразився, дали позитивний результат. Про це повідомляє заступник голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, передає UA: Буковина.

У чоловіка, який заразився, температура до 37,6 градусів.

"Тридцятидев'ятирічному чоловікові повторно провели тест - коронавірус підтвердився", - сказала Гусак.

Вона додала, що медики проведуть 10 березня консиліум, на якому ухвалять рішення, як далі будуть лікувати пацієнта. На даному етапі хворому надають симптоматичне лікування. 11 березня його огляне лікар Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Нагадаємо, 3 березня в Чернівцях був зафіксований перший в Україні випадок коронавірусу.

За словами медиків, пацієнт знаходиться в стабільному стані, хоча у нього спостерігаються скачки температури.

В результаті у Чернівцях оголосили локальну надзвичайну ситуацію на регіональному рівні у зв'язку з підтвердженням випадку коронавірусу COVID-19. Також в області були госпіталізовані до 10 осіб з підозрою на коронавірус.

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