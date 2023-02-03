Жителя Бахмута и Дружковки осудили за передачу РФ информации про огневые позиции ВСУ

Два жителя Донецкой области помогали РФ и передавали информацию о позициях украинских военных в Дружковке и Бахмуте. Они были задержаны и осуждены за несанкционированное распространение информации о расположении подразделений ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

"В апреле-мае 2022 года житель Дружковки неоднократно через мессенджер посылал своей проживающей в РФ тете сведения о расположении подразделений ВСУ на территории города", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что житель Бахмута в июле того же года распространял в пророссийской группе информацию об огневых позициях, а также перемещение по городу танков, грузовиков и другого вооружения украинских защитников.

Мужчин судили за несанкционированное распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения. Им назначено наказание в размере 5 лет и 3 месяца и 6 лет лишения свободы. Оба мужчины до приговора суда находились под стражей.