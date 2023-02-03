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Жителя Бахмута та Дружківки засудили за передачу РФ інформації про вогневі позиції ЗСУ

Фото: Жителя Бахмута та Дружківки засудили за передачу РФ інформації про вогневі позиції ЗСУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Двоє жителів Донецької області допомагали РФ та передавали інформацію про позиції українських військових у Дружківці та Бахмуті. Їх затримали та засудили за несанкціоноване поширення інформації про розташування підрозділів ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

"У квітні-травні 2022 року мешканець Дружківки неодноразово через месенджер надсилав своїй тітці, яка проживає в РФ, відомості про розташування підрозділів ЗСУ на території міста", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що мешканець Бахмуту у липні того ж року поширював у проросійській групі інформацію про вогневі позиції, а також переміщення містом танків, вантажівок та іншого озброєння українських захисників.

Чоловіків судили за несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил України в умовах воєнного стану. Їм призначено покарання у вигляді 5 років і 3 місяці та 6 років позбавлення волі. Обидва чоловіки до вироку суду перебували під вартою.

Нагадаємо, що у Слов'янську вчитель здавав росіянам позиції ЗСУ та наводив ворожі ракети на школи. Його засудили на вісім років за допомогу окупантам.

До цього правоохоронці у Слов’янську (Донецька область) затримали чоловіка, який здавав окупантам дані про місця дислокації Збройних сил України.

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