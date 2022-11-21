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Сдавал оккупантам позиции военных. В Славянске задержан агент РФ

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Славянск, Понедельник 21 ноября 2022 16:27
Сдавал оккупантам позиции военных. В Славянске задержан агент РФ Фото: В Славянске задержан агент РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители в Славянске (Донецкая область) задержали мужчину, который сдавал оккупантам данные о местах дислокации Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"В ноябре 2022 года житель Славянска по собственному мобильному телефону через мессенджер отправил сообщение о местонахождении личного состава ВСУ", - говорится в сообщении.

Также правоохранители заявили, что мужчина передавал данные о местоположениях автотранспорта и военной техники украинских защитников, а также о размещении блокпоста на территории города.

"После совершенного мужчины разоблачили и задержали правоохранители. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога", - добавили в прокуратуре.

Мужчине сообщили о подозрении в "в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины". Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, что мужчина сдавал россиянам позиции ВСУ в Сумской области. За это его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Также Служба безопасности Украины задержала российского шпиона - агента ФСБ во время контрдиверсионных мер в Черниговской области.

В Харькове задержан российский агент. Он передавал врагу информацию о позициях украинского ПВО.

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