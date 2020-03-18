ru
ua

Жінка у Чернівцях померла не від коронавірусу, - медики

Новини » Коронавірус   

Медики вважають, що коронавірус був супутньою патологією

Мешканка Чернівецької області, у якої після смерті підтвердили наявність коронавірусу, померла не від нього. Про це заявила заступник головного лікаря з лікувальної роботи Чернівецької обласної клінічної лікарні Ольга Снігуряк, передає Facebook місцевої ОДА.

За її словами, 33-річна жінка мала складну патологію нервової та ендокринної системи, а також ураження легенів, але без легеневої недостатності.

"Причина смерті - судомний синдром на тлі набряку головного мозку і, не виключено, крововилив у мозок. Пацієнтку доставили в наше відділення, тому що вона мала кілька підвищену температуру, а її чоловік нещодавно повернувся з Італії. Вважаємо, що коронавірус у цій ситуації був супутньою патологією, до летального результату привів не він", - пояснила Снігуряк.

Нагадаємо, раніше МОЗ підтвердив другий випадок смерті від коронавіруса в Україні. Мешканка Чернівецької області вважається другою жертвою COVID-19 у країні, першою була жінка з Радомишля похилого віку.

Зазначимо, поліція почала розслідування за фактом смерті 33-річної жінки. Правоохоронці перевіряють інформацію про можливу халатність медиків, яка могла призвести до летального результату.

Пенсіонерам виплатять тисячу гривень через коронавірус МАУ різко підняла ціни на квитки за добу до закриття кордону
Читати всі новини