Женщина в Черновцах умерла не от коронавируса, - медики

Жительница Черновицкой области, у которой после смерти подтвердили наличие коронавируса, умерла не от него. Об этом заявила заместитель главного врача по лечебной работе Черновицкой областной клинической больницы Ольга Снигуряк, передает Facebook местной ОГА.

По ее словам, 33-летняя женщина имела сложную патологию нервной и эндокринной системы, а также поражение легких, но без легочной недостаточности.

"Причина смерти - судорожный синдром на фоне отека головного мозга и, не исключено, кровоизлияние в мозг. Пациентку доставили в наше отделение, потому что она имела несколько повышенную температуру, а ее муж недавно вернулся из Италии. Считаем, что коронавирус в этой ситуации был сопутствующей патологией, к летальному исходу привел не он", - объяснила Снигуряк.

Напомним, ранее Минздрав подтвердил второй случай смерти от коронавируса в Украине. Жительница Черновицкой области считается второй жертвой COVID-19 в стране, первой была женщина из Радомышля преклонного возраста.

Отметим, полиция начала расследование по факту смерти 33-летней женщины. Правоохранители проверяют информацию о возможной халатности медиков, которая могла привести к летальному исходу.