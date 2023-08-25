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"Сливала" оккупантам данные. СБУ задержала учительницу из Краматорска

Краматорск, Пятница 25 августа 2023 10:22
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"Сливала" оккупантам данные. СБУ задержала учительницу из Краматорска Фото: СБУ разоблачила шпионку в Краматорске (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталья Юрченко

Жительница Донецкой области "сливала" российским оккупантам данные о перемещении украинских войск. Предательницей оказалась учительница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Учительницу одного из лицеев в Краматорске завербовало Главное управление Генштаба РФ (известное как ГРУ). Она собирала информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, участвующих в контрнаступлении под Бахмутом. Врага особенно интересовали маршруты тяжелой техники и артиллерии.

Предательница передавала информацию через "связного" из временно оккупированной части Луганской области. Им оказался близкий знакомый женщины, работающий в так называемом "МЧС ЛНР". Именно он помог ГРУ завербовать учительницу.

Для конспирации предательница подписала "связного" женским именем.

Как отмечает СБУ, полученные данные нужны были оккупантам для планирования операций, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ. Во время обысков у женщины изъяли телефон с доказательствами.

СБУ объявила учительнице подозрение в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

&quot;Сливала&quot; оккупантам данные. СБУ задержала учительницу из Краматорска

Фото: СБУ разоблачила шпионку в Краматорске (ssu.gov.ua)

Напомним, СБУ разоблачила в Киеве чиновника страховой компании, работавшего на оккупантов. Он разведывал информацию об обстрелах столичных ТЭЦ и передавал информацию врагу.

Также ранее в Краматорске был задержан адвокат, который был агентом российской ФСБ и шпионил за украинскими блокпостами.

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