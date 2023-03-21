Жительницу Херсонской области приговорили к пяти годам тюрьмы за проведение "референдума"
Жительница Чернобаевского общества (Херсонская область) занималась проведением "референдума" и сотрудничала с оккупантами. Ее задержали и приговорили к пяти годам тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.
"Обвиняемая добровольно участвовала в проведении организованного оккупационной "властью" так называемого "референдума" по выходу из состава Украины и присоединению к РФ временно оккупированной территории Херсонской области", - говорится в сообщении.
С 23 по 27 сентября 2022 года женщина в сопровождении вооруженных представителей РФ ходила по домам местных жителей с бюллетенями и урной, призывая их участвовать в незаконном "голосовании".
После завершения псевдоволеизъявления она передала бюллетени военным РФ, за что получила "вознаграждение" в рублях. Суд признал женщину виновной в коллаборационной деятельности и назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет.
.
Напомним, что жительница Бериславского района помогала россиянам провести "референдум" в Херсонской области. После деоккупации часть региона ее задержали и осудили на 5 лет.
Правоохранители задержали трех человек в Херсонской области, поскольку во время оккупации части региона они помогали проводить "референдум". Коллаборанты угрожали расстрелом лицам, которые отказывались поставить нужную "отметку в бюллетенях".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.