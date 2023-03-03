ua ru
Пт, 03 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Под Сватово оккупанты отключив банкоматы обязали жителей получать соцвыплаты наличными, - Генштаб

Новина українською →
Пятница 03 марта 2023 18:47
Под Сватово оккупанты отключив банкоматы обязали жителей получать соцвыплаты наличными, - Генштаб Фото: Под Сватово оккупанты отключив банкоматы обязали жителей получать соцвыплаты наличными (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Луганской области оккупационные власти продолжают оказывать давление на местное население. В частности, в населенных пунктах Сватовского района захватчики отключили банкоматы, обязав жителей получать соцвыплаты с "рук".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"В населенных пунктах Сватовского района захватчики лишили возможности людей получать пенсии и другие социальные выплаты путем отключения банкоматов", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что люди физически не могут получить выплаты.

"Пенсионерам и другим категориям населения, нуждающимся в социальной защите, предложено получать выплаты наличными в определенные дни. Однако, из-за такой организации, люди в основном физически не могут получить деньги", - добавили в Генштабе.

Напомним, на временно оккупированных территориях Луганской области местные оккупанты заставляют родителей отдавать детей в "кадеты".

Кроме того, оккупанты перепрофилировали три гражданских больницы в оккупированном Луганске в военные госпитали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Генштаб ВСУ Война России против Украины
NEWS
От взлета до взрыва. Появилось видео удара дрона по самолету А-50 в Беларуси
От взлета до взрыва. Появилось видео удара дрона по самолету А-50 в Беларуси
DAILY
Алексей Данилов: Как только мы выйдем на границы, даже не представляю, где уже должен быть Путин
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Алексей Данилов: Как только мы выйдем на границы, даже не представляю, где уже должен быть Путин