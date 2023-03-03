Под Сватово оккупанты отключив банкоматы обязали жителей получать соцвыплаты наличными, - Генштаб

В Луганской области оккупационные власти продолжают оказывать давление на местное население. В частности, в населенных пунктах Сватовского района захватчики отключили банкоматы, обязав жителей получать соцвыплаты с "рук".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook .

"В населенных пунктах Сватовского района захватчики лишили возможности людей получать пенсии и другие социальные выплаты путем отключения банкоматов", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что люди физически не могут получить выплаты.

"Пенсионерам и другим категориям населения, нуждающимся в социальной защите, предложено получать выплаты наличными в определенные дни. Однако, из-за такой организации, люди в основном физически не могут получить деньги", - добавили в Генштабе.

Напомним, на временно оккупированных территориях Луганской области местные оккупанты заставляют родителей отдавать детей в "кадеты".

Кроме того, оккупанты перепрофилировали три гражданских больницы в оккупированном Луганске в военные госпитали.

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