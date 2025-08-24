RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Жителей ВОТ заставляют получить паспорта РФ под угрозой депортации, - ЦПД

Фото: Жителей ВОТ заставляют получить паспорта РФ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские администрации на временно оккупированных территориях распространяют предупреждение о том, что украинцы, которые не получат паспорт РФ до 10 сентября, будут депортированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Соответствующие разъяснения транслируются через местные пропагандистские медиа.

Речь идет об указе российского президента, подписанном в марте 2024 года. Документ обязывает граждан Украины, которые "незаконно находятся в РФ", до 10 сентября или покинуть территорию, или легализовать свое пребывание.

Фактически людей ставят перед выбором - принять гражданство государства-агрессора или столкнуться с риском депортации и потерей имущества.

С начала оккупации отсутствие российского паспорта уже приводило к ограничению доступа к медицинской помощи, социальным выплатам и официальному трудоустройству.

Теперь, по данным ЦПД, Кремль усиливает давление, используя принуждение и страх, чтобы ускорить насильственную паспортизацию населения на ВОТ.

Напомним, что начиная с 5 января на временно оккупированных территориях Украины заработает реестр "контролируемых лиц". Враг вносит в него украинцев, которые не получили паспорт России.

Война в Украине