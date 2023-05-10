Паводок в Киеве: за два дня уровень воды упал на 30 см, но опасность остается
За последние 2 дня уровень воды в пределах Киева упал на 30 см. В то же время уровень опасности подтоплений остается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.
"На данный момент по г. Киеву не зафиксированы аварийные подтопления. Но все еще продолжает наблюдаться подтопление поймы слоем около 15-20 см", - рассказал начальник КГВА Сергей Попко.
В эту зону входят:
- острова в парке "Муромец";
- "Гидропарк";
- Труханов остров;
- Галерный залив;
- Корчеватое;
- частные участки в районе Осокорков.
А вот промышленные объекты и жилые массивы города, по его словам, уже находятся вне угрозы подтопления.
Как сообщалось, сегодня, 10 мая, теплее всего будет на Закарпатье, а холоднее всего - на востоке Украины. Дожди пройдут в большинстве областей и, скорее всего, минуют Киев.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.