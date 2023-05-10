Паводок в Киеве: за два дня уровень воды упал на 30 см, но опасность остается

За последние 2 дня уровень воды в пределах Киева упал на 30 см. В то же время уровень опасности подтоплений остается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию .

"На данный момент по г. Киеву не зафиксированы аварийные подтопления. Но все еще продолжает наблюдаться подтопление поймы слоем около 15-20 см", - рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

В эту зону входят:

острова в парке "Муромец";

"Гидропарк";

Труханов остров;

Галерный залив;

Корчеватое;

частные участки в районе Осокорков.

А вот промышленные объекты и жилые массивы города, по его словам, уже находятся вне угрозы подтопления.

Как сообщалось, сегодня, 10 мая, теплее всего будет на Закарпатье, а холоднее всего - на востоке Украины. Дожди пройдут в большинстве областей и, скорее всего, минуют Киев.