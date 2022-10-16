Будет ли еще тепло? Синоптик дала прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

На новой неделе в Украине ожидаются погодные качели. Если в начале недели будет солнечно и без осадков, то в среду-четверг следует ожидать дожди, существенное похолодание и снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

Погода в Украине

"17 октября в Украине - снова прекрасная погода, сухо, солнечно, днем ​​потеплеет. Во вторник - еще теплее, до +17+22 градусов", - рассказала она.

По словам Диденко, уже в среду-четверг пройдут дожди, в Карпатах 20 октября возможен снег.

"Атмосферные холодные фронты (карта, - ред.) с северо-запада Европы принесут существенное похолодание. И нынешние +14…+20 сменятся на +6…+12 градусов!" - добавила синоптик.

Погода в Киеве

По прогнозу Диденко, в Киеве понедельник и вторник будут, "как писаночка - красивыми, солнечными, яркими и теплыми".

"Завтра (17 октября, - ред.) в столице до +16 градусов, во вторник до +20 градусов. Собирайте яблоки, тыквы, синенькие, калину, набухайте листья с детьми в парке, выгуляйте перед зимовкой легкие белые кроссовки", - советуйте синоптик.

Уже в среду в Киеве вырастет облачность, влажность, пройдет небольшой дождь, начнет снижаться температура воздуха. И уже в четверг, как прогнозирует Диденко, днем ​​ожидается только +7…+9 градусов.

"Похоже, бабы после своего лета уже хотят немного отдохнуть. Вот грядущее похолодание еще не окончательное, потепление в октябре еще будет", - резюмировала она.