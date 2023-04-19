Обстрелы стали более интенсивными. Жителей Никополя предупредили о высокой опасности на этой неделе

Российские обстрелы в последние дни стали более интенсивными, поэтому жителям Никополя и района нужно быть максимально осторожными.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Никопольского РВА Евгения Евтушенко.

По словам Евтушенко, в последние дни российские обстрелы стали более интенсивными, оккупанты снова задействовали реактивные системы залпового огня и перешли к тактике дневных атак, которые начинаются в любую минуту.

"Помните: пока на противоположном берегу находятся оккупанты - опасность существует 24/7. Ближайшую неделю прошу вас, по возможности, избегать открытых мест и находиться в зданиях", - подчеркнул глава РВА.

Кроме того, он обратился к жителям прибрежных территорий, Евтушенко призвал ночью проходить в хранилища или воспользоваться правилом двух стен.

Напомним, сегодня, 19 апреля, россияне обстреляли две общины в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали дома.

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