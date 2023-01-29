Фото: россияне утром обстреляли Никополь, в городе много повреждений (Getty Images)

Российские оккупанты утром нанесли удар по Никополю. В результате обстрела в городе много повреждений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Никополь. Оперативная информация", цитирующий слова городского головы Александра Саюка.

По словам Саюка, к счастью, в результате обстрела никто не пострадал. В то же время известно о повреждении: нескольких частных секторов;

СТО;

магазина;

автостоянки;

учебного заведения;

4 автомобилей;

1 гаража;

1 хозяйственной постройки;

мопеда;

1 неэксплуатируемого здания;

1 двухэтажного здания;

линии электропередач. В случае необходимости в помощи следует обратиться в колл-центр городского совета за номером: 0800 504 105 - круглосуточно;

056 669 60 61 (с 8:00 до 19:00);

056 669 60 64 (с 8:00 до 19:00). Отмечается, что угроза артобстрелов остается. Фото: россияне утром обстреляли Никополь, в городе много повреждений (Getty Images)