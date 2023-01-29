ua ru
Вс, 29 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне утром обстреляли Никополь, в городе много повреждений

Новина українською →
Воскресенье 29 января 2023 17:27
Россияне утром обстреляли Никополь, в городе много повреждений Фото: россияне утром обстреляли Никополь, в городе много повреждений (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты утром нанесли удар по Никополю. В результате обстрела в городе много повреждений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Никополь. Оперативная информация", цитирующий слова городского головы Александра Саюка.

По словам Саюка, к счастью, в результате обстрела никто не пострадал.

В то же время известно о повреждении:

  • нескольких частных секторов;
  • СТО;
  • магазина;
  • автостоянки;
  • учебного заведения;
  • 4 автомобилей;
  • 1 гаража;
  • 1 хозяйственной постройки;
  • мопеда;
  • 1 неэксплуатируемого здания;
  • 1 двухэтажного здания;
  • линии электропередач.

В случае необходимости в помощи следует обратиться в колл-центр городского совета за номером:

  • 0800 504 105 - круглосуточно;
  • 056 669 60 61 (с 8:00 до 19:00);
  • 056 669 60 64 (с 8:00 до 19:00).

Отмечается, что угроза артобстрелов остается.

Фото: россияне утром обстреляли Никополь, в городе много повреждений (Getty Images)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что россияне обстреляли областную клиническую больницу в Херсоне. В результате удара ранения получила медсестра.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Никополь
NEWS
Новый президент Чехии подтвердил намерение посетить Украину весной
Новый президент Чехии подтвердил намерение посетить Украину весной
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору