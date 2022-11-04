В Киеве отменили экстренные отключения света, введенные утром. Теперь в столице действуют отключения по графику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение чат-бота энергетической компании YASNO.

"В Киеве отбой экстренных аварийных отключений. Во всех районах применяются только стабилизационные отключения по графику", - говорится в сообщении.

Графики стабилизационных отключений в столице можно найти по ссылке.

Напомним, сегодня утром жителей Киева предупредили, что в городе из-за роста потребления электроэнергии вводятся аварийные отключения. Ранее опубликованные графики были неактуальны.

Также известно, что по состоянию на утро 4 ноября в Киеве около 450 тысяч квартир остались без света. Мэр Виталий Кличко призвал жителей максимально экономить электроэнергию.

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