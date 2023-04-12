ua ru
Ср, 12 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Жителей Киевской области предупредили о взрывах и назвали причину

Новина українською →
Киевская область, Среда 12 апреля 2023 19:34
Жителей Киевской области предупредили о взрывах и назвали причину Иллюстративное фото: жителей Киевской области предупредили о взрывах на месторождении гранита (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Завтра, 13 апреля, жители Киевской области могут услышать взрывы. Они будут связаны с работами на месторождении гранита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в Telegram.

В ведомстве уточняют, что работы пройдут на Ольшаницком месторождении гранита (Рокитнянская громада) с 10:00 до 18:00.

"Поэтому в некоторых общинах области может быть громко. Обращаемся к жителям региона отнестись с пониманием к ситуации и сохранять спокойствие", - отмечают в ОВА.

Напомним, ранее стало известно, что 10 апреля в Киевской области продолжились плановые работы по уничтожению взрывоопасных предметов.

Также мы писали, что россияне сегодня, 12 апреля обстреляли Двуречную Харьковской области. В результате атаки есть пострадавшие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область вибухи
NEWS
Какой будет погода на Пасху и ожидать ли возвращения холодов: прогноз Укргидрометцентра
Какой будет погода на Пасху и ожидать ли возвращения холодов: прогноз Укргидрометцентра
DAILY
Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно