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Жителей Киевской области предупредили о возможных взрывах

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Киевская область, Пятница 24 марта 2023 11:08
Жителей Киевской области предупредили о возможных взрывах Фото: жителей Киевской области предупредили о возможных взрывах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киевской области сегодня, 24 марта, местные жители могут слышать звуки взрывов. Они связанны с плановыми работами.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской ОВА.

"На территории Вышгородского района сегодня, 24 марта, проводятся работы по ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в области могут раздаваться звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Местных жителей призвали в ОВА сохранять покой.

"Будьте осторожны и доверяйте информацию только из официальных источников!" - добавили в сообщении.

Напомним, недавно сообщалось, что с 24 февраля 2022 года украинские взрывотехники обезвредили 400 тысяч снарядов российских захватчиков.

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