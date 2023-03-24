Жителів Київської області попередили про можливі вибухи

У Київській області сьогодні, 24 березня місцеві жителі можуть чути звуки вибухів. Вони пов'язані з плановими роботами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Telegram-канал Київської ОВА.

"На території Вишгородського району сьогодні, 24 березня, проводяться роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в області можуть лунати звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Місцевих жителів закликали в ОВА зберігати спокій.

"Будьте обачними та довіряйте інформації лише з офіційних джерел!" - додали в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що з 24 лютого 2022 року українські вибухотехніки знешкодили 400 тисяч снарядів російських загарбників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.