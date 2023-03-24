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Жителів Київської області попередили про можливі вибухи

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Київська область, П'ятниця 24 березня 2023 11:08
Жителів Київської області попередили про можливі вибухи Фото: жителів Київської області попередили про можливі вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Київській області сьогодні, 24 березня місцеві жителі можуть чути звуки вибухів. Вони пов'язані з плановими роботами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Telegram-канал Київської ОВА.

"На території Вишгородського району сьогодні, 24 березня, проводяться роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в області можуть лунати звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Місцевих жителів закликали в ОВА зберігати спокій.

"Будьте обачними та довіряйте інформації лише з офіційних джерел!" - додали в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що з 24 лютого 2022 року українські вибухотехніки знешкодили 400 тисяч снарядів російських загарбників.

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