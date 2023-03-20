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За время полномасштабного вторжения пиротехники обезвредили 400 тысяч снарядов

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Понедельник 20 марта 2023 07:05
За время полномасштабного вторжения пиротехники обезвредили 400 тысяч снарядов Фото: украинские пиротехники обезвредили уже 400 тысяч снарядов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

С 24 февраля 2022 г. украинские взрывотехники обезвредили 400 тысяч снарядов российских захватчиков.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

В настоящее время пиротехники проверили более 100 тысяч гектаров территории.

"Удалось обезвредить более 400 тысяч вражеских снарядов. Более 200 тысяч взрывоопасных предметов уже изъяты. Я благодарю всех, кто осуществляет эту работу", - заявил президент.

Подытоживая, Зеленский поблагодарил пиротехники ГСЧС, взрывотехники полиции и сапера Нацгвардии за работу над разминированием.

Напомним, что в Бучанском районе Киевской областиместные жители обнаружили ящик с российскими боеприпасами. Там находилось 75 минометных мин типа М-6.

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Владимир Зеленский ГСЧС
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