За время полномасштабного вторжения пиротехники обезвредили 400 тысяч снарядов

С 24 февраля 2022 г. украинские взрывотехники обезвредили 400 тысяч снарядов российских захватчиков.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

В настоящее время пиротехники проверили более 100 тысяч гектаров территории.

"Удалось обезвредить более 400 тысяч вражеских снарядов. Более 200 тысяч взрывоопасных предметов уже изъяты. Я благодарю всех, кто осуществляет эту работу", - заявил президент.

Подытоживая, Зеленский поблагодарил пиротехники ГСЧС, взрывотехники полиции и сапера Нацгвардии за работу над разминированием.